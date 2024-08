Ufficiale Un giovane del Girona passa in prestito al Mirandes: Roca giocherà in Segunda Division

vedi letture

Il Girona, dopo aver salutato tanti dei suoi talenti, ha ceduto in prestito il giovane 19enne Joel Roca al Mirandes in Segunda División. Di seguito il comunicato integrale:

"Il Club Deportivo Mirandés e il Girona Fútbol Club hanno raggiunto un accordo per l'incorporazione del giocatore di Girona: Joel Roca alla squadra rojillo in prestito. Il giovane esterno 19enne arriva al Miranda de Ebro dopo aver già esordito in Prima Divisione con il Girona FC, dove arriva ora dopo aver completato l'intero precampionato con la prima squadra guidata da Míchel. Joel Roca Casals (Camprodón, Girona, 2005) è un mix di potenza e qualità. Estremo su entrambe le fasce grazie alla sua abilità con entrambe le gambe, è un giocatore elettrico, audace nonostante la sua giovinezza e uno sfidante. Inoltre, sul lato difensivo, è di supporto quando si tratta di correre indietro per aiutare la sua squadra. Formatosi nelle giovanili del Gironí, Joel Roca è sempre stato una delle perle della squadra catalana. A soli 16 anni faceva già parte della squadra riserve e, un anno dopo, a 17 anni, esordì con la prima squadra di Prima Divisione, precisamente il 26 agosto 2022 a Montilivi. Nelle chiamate internazionali e nonostante la sua giovane età, Joel Roca è già stato nazionale con la Spagna under 17 e under 19. L'esterno ha completato l'intera preseason quest'estate con il Girona FC sotto la guida di Míchel, partecipando a quattro delle sei amichevoli giocate dalla sua squadra. Infatti, contro l'AFC Bournemouth di Andoni Iraola, è stato protagonista segnando un gol".