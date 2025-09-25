Ufficiale Un nazionale algerino diventa compagno di squadra di Neymar: il Santos annuncia Brahimi

Trova squadra il nazionale algerino Bilal Brahimi. L'ala destra, 25 anni, era svincolata dopo aver interrotto il suo rapporto col Nizza il 1° settembre. In passato il giocatore era stato accostato anche al Bologna, nel periodo di Thiago Motta allenatore.

Brahimi ha firmato con il Santos, giocherà pertanto con Neymar. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026.



"Il Santos FC è uno dei club più storici del Brasile e del mondo, soprattutto grazie a leggende come Pelé e Neymar, che hanno lasciato il segno qui. È un club che ha sempre avuto un'identità incentrata sul buon calcio e sullo sviluppo di grandi talenti. Ciò che mi ha spinto a venire è stata proprio questa tradizione, ma anche la sfida di scoprire un nuovo campionato, un nuovo paese e continuare a crescere nella mia carriera. Giocare in Brasile è un'esperienza unica e non vedo l'ora di viverla con il Santos FC" sono le prime dichiarazioni rilasciate da Brahimi.