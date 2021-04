"Un sogno che si realizza". Nagelsmann al Bayern, l'ascesa del tecnico più giovane in Bundes

Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. 33 anni, come affermato dal presidente dei bavaresi, rappresenta la nuova generazione di allenatori. Un sogno che si realizza per l'allenatore, da sempre tifoso del Bayern Monaco: "Non ho mai nascosto il fatto che sono entusiasta di poter allenare il Bayern Monaco e sarò felice di iniziare questo nuovo lavoro. È qualcosa di molto speciale per me assumere la carica di allenatore del Bayern".

L'ascesa fra Hoffenheim e Lipsia - Un'avventura iniziata nel 2016, quando a soli 28 anni subentrò a Huub Stevens alla guida dell'Hoffenheim, diventando il giovane allenatore della storia della Bundesliga. Al termine della stagione condusse l'Hoffenheim ad una salvezza che sembrava insperata. L'anno successivo porta per la prima volta il club in Champions League e nella stagione 2018-19 chiude al nono posto. Viene poi ingaggiato dal Lipsia: conclude la sua prima stagione al terzo poso. In Champions arriva fino in semifinale, eliminando squadre come Tottenham ed Atletico Madrid.

Un titolo prima di lasciare il Lipsia - Dal 1° luglio sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Bayern Monaco, ma prima di lasciare vuole vincere un trofeo con il Lipsia. Difficilmente riuscirà a vincere il campionato visto a tre giornate dal termine della stagione, il Bayern ha 7 punti di vantaggio. L'occasione si chiama Coppa di Germania: venerdì la semifinale con il Werder Brema.