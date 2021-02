Una vittoria che vale più di 3 punti. Lo Sporting batte il Gil Vicente al 91' e va a +8 sul Porto

Quella che sembrava essere una brutta serata si trasforma nell'ennesima conferma e in un messaggio alle rivali. Lo Sporting passa sul campo del Gil Vicente, vincendo 2-1 in rimonta grazie a due reti segnate nei minuti finali. Fujimoto illude i padroni di casa, ma la capolista ribalta tutto grazie alla clamorosa doppietta del difensore Sebastian Coates, che decide il match al 91'. Con questo successo, i Leoes volano a 48 in classifica, a +8 sul Porto di Conceiçao, che sarà avversario della Juventus in Champions League.

Oggi si sono giocate altre tre partite del diciottesimo turno di campionato. Questi i risultati:

Ferreira-Portimonense 0-0

Rio Ave-Tondela 2-1

Boavista-Nacional 0-1