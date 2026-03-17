Ungheria, i convocati di Marco Rossi per marzo: Balogh presente, due big del Liverpool

Per le amichevoli della nazionale maggiore maschile contro Slovenia e Grecia, il CT Marco Rossi ha convocato 25 giocatori per la prima sfida alla Puskas Arena il 28 marzo e tre giorni a seguire l'incrocio con la Grecia sempre in casa. Magiari che in estate non prenderanno parte ai Mondiali negli USA, in Messico e Canada perché tagliati fuori anche dalla corsa ai playoff.

A proposito delle avversarie che affronterà, l'allenatore italiano ha preso parola in conferenza stampa e dichiarato: "Entrambe sono ottime squadre, specialmente a centrocampo e in attacco", ha garantito il CT Rossi. "Tra gli sloveni spiccano Sesko e Sporar, mentre tra i greci possiamo citare, tra gli altri, Pavlidis e Bakasetas. Dovremo confrontarci con due squadre molto pericolose, come dimostra l'alto valore delle loro rose. Abbiamo bisogno di giocare contro avversari così difficili perché è contro di loro che possiamo crescere".

Nessun "italiano" appartenente alla Serie A, ma big dei principali club europei come Szoboszlai e Kerkez del Liverpool, con Tóth del Bournemouth a rapporto. C'è però Balogh (di proprietà del Parma e in prestito secco al Kocaelispor in Turchia).