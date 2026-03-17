Ungheria, i convocati di Marco Rossi per marzo: Balogh presente, due big del Liverpool
Per le amichevoli della nazionale maggiore maschile contro Slovenia e Grecia, il CT Marco Rossi ha convocato 25 giocatori per la prima sfida alla Puskas Arena il 28 marzo e tre giorni a seguire l'incrocio con la Grecia sempre in casa. Magiari che in estate non prenderanno parte ai Mondiali negli USA, in Messico e Canada perché tagliati fuori anche dalla corsa ai playoff.
A proposito delle avversarie che affronterà, l'allenatore italiano ha preso parola in conferenza stampa e dichiarato: "Entrambe sono ottime squadre, specialmente a centrocampo e in attacco", ha garantito il CT Rossi. "Tra gli sloveni spiccano Sesko e Sporar, mentre tra i greci possiamo citare, tra gli altri, Pavlidis e Bakasetas. Dovremo confrontarci con due squadre molto pericolose, come dimostra l'alto valore delle loro rose. Abbiamo bisogno di giocare contro avversari così difficili perché è contro di loro che possiamo crescere".
Nessun "italiano" appartenente alla Serie A, ma big dei principali club europei come Szoboszlai e Kerkez del Liverpool, con Tóth del Bournemouth a rapporto. C'è però Balogh (di proprietà del Parma e in prestito secco al Kocaelispor in Turchia).
La lista dei convocati dell'Ungheria
Portieri: Péter Szappanos (Puskás Akadémia FC), Balázs Tóth (Blackburn Rovers), Áron Yaakobishvili (FC Andorra).
Difensori: Botond Balogh (Kocaelispor), Bendegúz Bolla (Rapid Wien), Márk Csinger (ETO FC), Márton Dárdai (Hertha BSC), Milos Kerkez (Liverpool FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Attila Osváth (Ferencvárosi TC), Kornél Szűcs (FK Vojvodina).
Centrocampisti: Péter Baráth (SK Sigma Olomouc), András Schäfer (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Dominik Szoboszlai (Liverpool FC), Tamás Szűcs (Debreceni VSC), Alex Tóth (Bournemouth), Milán Vitális (ETO FC).
Attaccanti: Donát Bárány (Debreceni VSC), Damir Redzic (RB Salzburg), Dániel Lukács (Puskás Akadémia FC), Roland Sallai (Galatasaray), Szabolcs Schön (ETO FC), Barnabás Varga (AEK).
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