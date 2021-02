United-Newcastle, le formazioni ufficiali: Solskjaer con Martial-Rashford, Joelinton per i Magpies

Manchester United e Newcastle in campo tra meno di un'ora all'Old Trafford: i Red Devils cercano l'attracco al secondo posto del Leicester, per i Magpies l'obiettivo è strappare punti alla squadra di Solskjaer per allontanarsi dalle sabbie mobili in fondo alla classifica. Il tecnico norvegese sceglie Martial in attacco, gli ospiti rispondono con Joelinton in coppia con Saint-Maximin. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

NEWCASTLE (4-3-1-2): Darlow; Krafth, Lascelles, Clark, Lewis; Willock, Hayden, Shelvey; Almiron; Joelinton, Saint-Maximin. Allenatore: Steve Bruce.