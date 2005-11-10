Ufficiale L'Ipswich batte un altro colpo per il ritorno in Premier League: preso Diop dal Fulham

Il club neopromosso nel massimo campionato d'Inghilterra ha speso altri 10 milioni di euro per acquistare il 29enne difensore centrale marocchino.

Altro rinforzo ufficiale nell'Ipswich Town, che si prepara a vivere la stagione del ritorno in Premier League, e nelle scorse ore ha chiuso l'acquisto di Issa Diop (29 anni), difensore che arriva dal Fulham a fronte di una spesa stimata che dovrebbe assestarsi attorno ai 10 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale dell'Ipswich

A confermare il tutto, un comunicato ufficiale dello stesso Ipswich Town: "L'Ipswich Town è lieto di annunciare l'ingaggio di Issa Diop dal Fulham. Il difensore centrale arriva al Town per una cifra non rivelata, firmando un contratto fino all'estate del 2030. Issa, 29 anni, si trasferisce nel Suffolk dopo aver rappresentato il Marocco ai Mondiali FIFA di quest'estate, disputando cinque partite con la sua nazionale nel torneo, che ha raggiunto i quarti di finale, e segnando anche un gol nella partita contro l'Olanda. Vanta una notevole esperienza a livello di Premier League, avendo collezionato 173 presenze nella massima divisione inglese, inizialmente durante i quattro anni trascorsi al West Ham United, prima di passare al Fulham nell'estate del 2022. Dopo la sua partecipazione ai Mondiali, Issa si unirà al Town al termine del ritiro della squadra a La Manga, in Spagna".

Le parole di Diop

Lo stesso Diop ha quindi rilasciato qualche rapida dichiarazione ai canali ufficiali del club: "Sono entusiasta di fare il prossimo passo nella mia carriera all'Ipswich Town. So quanto sia importante questo club e ho apprezzato tutte le conversazioni che ho avuto prima di trasferirmi. So che questo è il posto giusto per me. È stata un'estate intensa per me, avendo rappresentato il Marocco ai Mondiali, ma sono orgoglioso di unirmi all'Ipswich Town e non vedo l'ora di conoscere presto lo staff, i miei compagni di squadra e i tifosi".

L'accoglienza di O'Neil

Del nuovo arrivato ha parlato anche l'allenatore Gary O'Neil: "Issa è un giocatore esperto che ha trascorso una parte significativa della sua carriera in Premier League, quindi siamo lieti di averlo con noi. È un difensore imponente, dotato di ottime qualità e di una grande voglia di vincere, il che lo rende un'aggiunta eccellente al gruppo. Dopo aver giocato e segnato ai Mondiali di quest'estate, non vediamo l'ora che Issa si unisca presto alla squadra".