Valencia, la proprietà ha deciso: avanti con Javi Gracia e rinforzi in arrivo

Il Valencia ha deciso di continuare con Javi Gracia in panchina. Nel meeting odierno, Peter Lim (proprietario) e Anil Murphy (presidente) hanno deciso di ribadire fiducia al tecnico nonostante i deludenti risultati. La squadra non vince da 8 partite ed è terzultima in classifica. La società ha deciso in questa finestra di mercato di venire incontro alle richieste dell'allenatore, cercando di portare al "Mestalla" nuovi giocatori.