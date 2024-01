Valentin Barco sbarca in Inghilterra: è un nuovo giocatore del Brighton di De Zerbi

Dopo il pagamento della clausola rescissoria delle scorse ore e la firma sul contratto, ora è arrivata anche l'ufficialità: Valentin Barco è un nuovo giocatore del Brighton di Roberto De Zerbi, che lo blinda fino al giugno 2028. Classe 2004, Barco lascia il Boca Juniors dopo essere cresciuto con la maglia Xeineze addosso, pronto ad affermarsi anche in Premier League alla corte del tecnico italiano.

We are pleased to confirm the signing of Valentin Barco from Boca Juniors, who has joined on a four-and-a-half-year contract until June 2028! 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 20, 2024