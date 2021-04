Van Persie: "Avrei mangiato le mie scarpe da calcio se Mbappé non fosse diventato una star"

Robin Van Persie ha lasciato il Manchester United nel 2015 per trasferirsi al Fenerbahçe. Durante quell'estate, il club turco giocò un'amichevole in Svizzera contro il Monaco, dove si trovò faccia a faccia per la prima volta con l'astro nascente del calcio mondiale, Kylian Mbappé. All'attaccante olandese bastò solo qualche minuto. "Lo guardai e dissi a tutti gli altri in panchina: 'Se questo ragazzo non diventerà una star mondiale, mangerò le scarpe da calcio che indosso'", ha raccontato al The Sun. “Il club aveva organizzato un'amichevole a Losanna. Sapevo che avrei giocato 70 minuti e poco prima che mi sostituissero era entrato un giovane ragazzo nel Monaco. Si chiamava Mbappé e in Europa nessuno aveva ancora sentito parlare di lui. A noi invece avevano detto che c'era un giocatore speciale in panchina. Abbiamo giocato su un campo mediocre di un club amatoriale locale. Lui ha giocato solo 20 minuti, ma in quel poco tempo è stato incredibilmente esplosivo, molto abile. Ho deciso di guardare ogni sua mossa. Era davvero su un altro livello".