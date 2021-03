Vardy raccontato dall'ex compagno di squadra De Laet: "Pizza e birra prima della partita"

Curioso aneddoto legato a Jamie Vardy, raccontato dal suo ex compagno di squadra Rithie de Laet: "Da calciatore professionista sai quando puoi uscire e farti un bicchiere e quando no. Jamie è l'eccezione che conferma la regola: può pere pinte di birra e mangiare la pizza alla vigilia delle partite e sta ancora bene" ha dichiarato a Het Nieuwsblad. Aggiungendo altri dettagli: "Dopo essere venuto a trovarmi in Belgio, non riusciva più a fare a meno della birra belga e per un po' di tempo quando i miei genitori o i miei amici venivano in Inghilterra, dovevamo portare un paio di casse di birra per lui".