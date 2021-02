VIDEO - Haaland esulta ma c'è un avversario a terra: scatta il parapiglia

Protagonista del 2-2 del pomeriggio tra Borussia Dortmund e Hoffenheim, Erling Braut Haaland ha rischiato di causare una rissa subito dopo la sua rete, che è valsa il 2-2 finale. Come? Con la sua solita esultanza. Peccato che i giocatori dell'Hoffenheim non l'abbiano presa benissimo, visto che un loro compagno era rimasto a terra proprio nel corso dell'azione. Spintoni e capannello di giocatori attorno al norvegese, che ha tentato di spiegare il suo gesto. Dopo una trentina di secondi di tensione, la situazione è tornata alla normalità, con la gara conclusasi con il risultato di pareggio.

Erling Haaland has both goals and fight in him. The dream pic.twitter.com/ekYWIDCbhN

— CFC Toronto (@cfc_toronto) February 13, 2021