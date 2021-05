VIDEO - Il Lille risponde al PSG: 2-0 al Nizza e vetta della Ligue 1 ritrovata

Doveva rispondere alla vittoria del pomeriggio del PSG e l'ha fatto. Il Lille di Christophe Galtier non si ferma più, batte anche il Nizza e ritrova la vetta della Ligue 1 a tre giornate dalla fine del campionato. Decidono i gol di Burak Yilmaz e del terzino Celik, dopo che ad inizio ripresa gli ospiti erano rimasti in dieci per l'espulsione di Lotomba. Il Lille resta così a +1 dai parigini, in attesa delle partite di oggi di Monaco e Lione, avvicinandosi sempre di più ad un titolo che farebbe la storia. Di seguito gli highlights della gara.