VIDEO - L'Atletico non passa a Siviglia: col Betis è solo 1-1, il Real è a -1

Succede tutto nel primo tempo al Benito Villamarín di Siviglia, dove l'Atletico aveva l'obbligo di rispondere alla vittoria del Real Madrid nel Clasico per riportarsi da solo in vetta alla classifica de LaLiga. E la squadra di Simeone strappa un punto comunque prezioso in una situazione di grande emergenza, contro un avversario ostico: finisce 1-1, in virtù delle reti segnate da Carrasco al 5' e da Tello al 20'.