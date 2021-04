VIDEO - Slavia Praga-Arsenal 0-4, dominio inglese in terra ceca: gol e highlights

Non c'è stata partita, questa sera, al "Sinobo Stadium" dove un Arsenal corsaro ha centrato la qualificazione alle semifinali di Europa League. Gli inglesi hanno archiviato la pratica Slavia Praga con un secco 0-4 centrato in terra ceca, e arrivato grazie alle reti di Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette (doppietta) e Bukayo Saka: a niente è servito, per la formazione di casa, l'1-1 conquistato in Inghilterra.

Gli inglesi centrano le semifinali con Manchester United, Roma e Villarreal.