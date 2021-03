Villarreal, Emery: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Ora testa al campionato"

vedi letture

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha commentato la vittoria ottenuta in casa della Dinamo Kiev nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Abbiamo giocato una partita seria, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Siamo stati solidi in difesa e abbiamo dominato per larghi tratti. Il risultato ci dà un buon vantaggio per il ritorno. Ora testa al campionato".