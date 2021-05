Villarreal, Pau Torres: "Finalmente siamo in finale, ce l'abbiamo fatta! Ora lo United"

E' visibilmente commosso Pau Torres dopo il pareggio in casa dell'Arsenal che è valso la finale di Europa League. Il difensore del Villarreal ha così commentato: "Stasera piango lacrime di emozione invece che di delusione. Il Villarreal ha perso tante occasioni in semifinale ma ora finalmente siamo in finale. Ce l'abbiamo fatta! Questi sono momenti emozionanti. Lo meritano tutti: il club, i tifosi, il presidente, la squadra dell'anno scorso, tutti noi. E' ora di divertirsi ma è importante prepararsi subito per la finale perché è un'opportunità storica. Abbiamo dovuto soffrire, l'Arsenal ha avuto delle occasioni, ne abbiamo avute un paio noi e ho pensato che il carattere di questa squadra fosse il fattore di spicco. Ora il Manchester? Affronteremo una grande squadra che sicuramente ci renderà le cose molto complicate. Non volevamo che entrambe le finali europee fossero interamente inglesi. E' fantastico che il Villarreal rappresenterà il calcio spagnolo in una finale europea".