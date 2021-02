Vinicius, crescita a singhiozzo in maglia Real: ipotesi prestito per il brasiliano

vedi letture

A Madrid ci si interroga sul futuro di Vinicius, che dal suo arrivo in maglia Real non è riuscito a compiere i progressi che i dirigenti delle Merengues si attendevano. Detto che l'ipotesi di una cessione a titolo definitivo resta l'ultima spiaggia e (almeno per il momento) difficilmente pronosticabile, nella capitale spagnola sta prendendo piede l'idea di lasciarlo partire in prestito: secondo quanto riporta Don Balon, la soluzione più gradita al management madrileno sarebbe quella di un prestito in Liga o Bundesliga, per consentirgli di crescere senza le pressioni cui è sottoposto in maglia blanca.