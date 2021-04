Volata Bundesliga, il Bayern riapre la strada al Lipsia. Calendario favorevole ai bavaresi

vedi letture

La frenata del Bayern Monaco in casa contro l'Union Berlino ha inaspettatamente riaperto il discorso per il titolo in Bundesliga. Sei giornate alla fine, i bavaresi mantengono ancora un vantaggio di 5 punti sul Lipsia. Sei giornate alla fine, questa la volata finale per entrambe (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

BAYERN punti 65

17 aprile, WOLFSBURG

20 aprile, Leverkusen

24 aprile, MAINZ

8 maggio, Gladbach

15 maggio, FRIBURGO

22 maggio, Augsburg

- - -

LIPSIA punti 60

16 aprile, Hoffenheim

20 aprile, COLONIA

25 aprile, Stoccarda

8 maggio, DORTMUND

15 maggio, Wolfsburg

22 maggio, UNION BERLINO