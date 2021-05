Volata Champions League in Bundesliga: domani Dortmund-Lipsia, i gialloneri si giocano tutto

Con la Bundesliga destinata per il nono anno consecutivo al Bayern Monaco, in Germania tiene banco la volata Champions. Al Lipsia basterà semplicemente un punto in tre partite per certificare la qualificazione, Dortmund che con quattro successi consecutivi è prepotentemente rientrato in corsa trascinato dai gol di Erling Haaland. Wolfsburg che ha perso tre delle ultime quattro partite e che inizia a tremare, così come l'Eintracht, reduce da un pesante ko a Leverkusen. Quattro contendenti, tre posti disponibili. Questo lo scenario a tre giornate dalla fine (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

LIPSIA punti 64

8 maggio, DORTMUND

16 maggio, Wolfsburg

22 maggio, UNION BERLINO

WOLFSBURG punti 57

8 maggio, Union Berlino

16 maggio, LIPSIA

22 maggio, Mainz

EINTRACHT punti 56

9 maggio, Mainz

15 maggio, SCHALKE

22 maggio, Friburgo

DORTMUND punti 55

8 maggio, Lipsia

16 maggio, MAINZ

22 maggio, Leverkusen