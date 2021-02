WBA, Allardyce: "Due gol per nostre disattenzioni, tutta la squadra deve migliorare"

vedi letture

Sam Allardyce, manager del West Bromwich, dopo la sconfitta rimediata contro il Tottenham, ha dichiarato: "Sfortunatamente il Tottenham ha trovato le due reti a causa della nostra mancanza di concentrazione. Abbiamo cercato di rientrare in partita, provando ad essere un po’ più propositivi e, quando abbiamo messo cross di qualità in area, abbiamo avuto occasioni con Diagne. Ha segnato due volte, ma era in fuorigioco.". Ha aggiunto poi: “Abbiamo dimostrato di poter entrare in area e creare occasioni, ma tutta la squadra deve migliorare nel difendere e impedire agli avversari di segnare.".