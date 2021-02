Wenger: "Feci di tutto per portare Vardy all'Arsenal, ma non riuscii a convincere il Leicester"

L’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger è tornato a parlare nelle scorse ore nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di BeIN Sports. L’allenatore rivela che quando era sulla panchina dell’Arsenal aveva chiesto con forza Jamie Vardy: “È fenomenale, è sempre al centro del gioco. Non esce mai dalla partita. I grandi attaccanti che mi piacciono sono sempre convinti di poter segnare in qualunque momento e non perdono mai la fiducia. Feci di tutto per prenderlo, gli offrii molto denaro, ma il Leicester voleva vincere il campionato nel 2016 e Srivaddhanaprabha non voleva assolutamente perderlo. Gli offrirono un contratto più lungo e lo stesso stipendio, così alla fine rimase lì”.