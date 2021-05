Wenger: "Perché Kuipers ha espulso solo Di Maria? Fernandinho ha provocato, meritava il rosso"

Arsene Wenger ha contestato la decisione dell'arbitro Kuipers, che ieri ha espulso Di Maria per un fallo di reazione su Fernandinho. L'ex manager dell'Arsenal ha affermato a beIN SPORTS che anche il brasiliano avrebbe dovuto essere espulso per il suo atteggiamento: “Devo dire che non mi piace come si è comportato Fernandinho. È stato provocatorio. Se cacci Di Maria, allora devi mandare fuori anche Fernandinho. Secondo me avrebbe dovuto ammonirlo subito e poi ha provocato Di Maria. Avrebbero dovuto essere entrambi espulsi".