Ufficiale West Ham, Fabianski e Adama Traoré si svincolano. Disasi torna al Chelsea

Il West Ham United, retrocesso al termine di questa stagione in Championship, ha pubblicato la lista dei giocatori che lasceranno il club.

Łukasz Fabiański e Adama Traoré saluteranno alla scadenza dei rispettivi contratti, il 30 giugno. Il difensore centrale francese Axel Disasi torna al Chelsea al termine del suo prestito, dopo aver collezionato 17 presenze tra Premier League e FA Cup, segnando contro il Leeds nel sesto turno. Anche i giocatori della squadra giovanile Michael Forbes, Junior Robinson, Tyron Akpata, Daniel Rigge, David Chigwada e Tom Wooster lasceranno il club quest'estate.