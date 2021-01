Willian Jose a un passo dal Wolverhampton. La Real Sociedad lo sostituirà con Carlos Fernandez

Willian José continuerà la sua carriera in Inghilterra. Secondo Cadena SER , l'attaccante brasiliano della Real Sociedad si trasferirà al Wolverhampton in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore ha chiesto la cessione perché è stato scavalcato nelle gerarchie da Alexander Isak. Il club basco avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Carlos Fernandez, attaccante in forza al Siviglia e che ha giocato in prestito al Granada durante la scorsa stagione. Costerà 9 milioni di euro.