Ufficiale Willian Jose lascia la Russia dopo 6 mesi: l'attaccante è ora svincolato

Willian José da Silva lascia lo Spartak Mosca dopo appena sei mesi. Lo ha annunciato il club russo sui propri canali ufficiali: il brasiliano ha risolto il contratto firmato a luglio (fino al 2026).

Willian José, 32 anni, aveva lasciato il Betis dopo tre stagioni: in Andalusia era arrivato prima in prestito e poi a titolo definitivo, realizzando 31 gol e 12 assist in 126 presenze totali. In Russia non è riuscito a lasciare il segno: un gol (su rigore, in Coppa nel derby contro la Dinamo) in 13 presenze.