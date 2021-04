Willian svela i piani futuri: "Un titolo con l'Arsenal, poi la MLS. Dopo il ritiro sarò un agente"

Willian è uno degli elementi su cui Mikel Arteta fa più affidamento. L'esterno offensivo brasiliano, arrivato un anno fa dai rivali cittadini del Chelsea, ha ben chiaro il progetto per il suo futuro: "Voglio rimanere all'Arsenal, ho un contratto e non me andrò prima di aver vinto un trofeo", ha dichiarato ai canali ufficiali dei Gunners. "Ho altri due anni di contratto, voglio conquistare qualcosa e poi tornare in Nazionale. Farò del mio meglio per riuscirci. Futuro il MLS? Per ora non penso di lasciare l'Europa, ma uno dei miei obiettivi è di giocare in America ad un certo punto della mia carriera. Poi voglio diventare un agente. Mi sto preparando per questa professione, ho già iniziato a lavorarci e a studiare. Amo il calcio e voglio restare nel mondo dello sport, voglio fare un lavoro in questo settore, ma di sicuro non voglio diventare un manager o un allenatore".