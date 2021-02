Wolverhampton-Leicester 0-0, torna Vardy ma non basta: gli higlights

Reti bianche fra Wolverhampton e Leicester e a godere è il Manchester City che vede una diretta inseguitrice rallentare. Non è bastato il ritorno di Jamie Vardy agli uomini di Brandan Rodgers: l'attaccante è rientrato dopo l'operazione all'inguine che gli ha fatto saltare tre partite di Premier League. Leicester saldo in terza posizione in classifica a +6 sul West Ham quinto, Wolverhampton al contrario che non riesce a uscire dalla mediocrità: quattordicesimo posto e lontano da tutto. Di seguito gli highlights della partita del "Molineux".