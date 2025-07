Ufficiale Chiquinho lascia il Wolverhampton e torna in Portogallo: ha firmato con l’Alverca

vedi letture

Si chiude l’avventura inglese di Chiquinho, che lascia ufficialmente il Wolverhampton per tornare in Portogallo, firmando un contratto a titolo definitivo con l’Alverca. L’esterno offensivo, classe 2000, era arrivato al Molineux nel gennaio 2022, collezionando 11 presenze totali, gran parte delle quali nella seconda metà della stagione 2021/22.

Il debutto era arrivato in un giorno speciale: il suo 22º compleanno, contro il Norwich City. Poche settimane dopo fece anche l’esordio in Premier League contro l’Arsenal, sotto la guida del connazionale Bruno Lage. In quel periodo Chiquinho aveva offerto tre assist, compreso il cross decisivo per il gol del pareggio firmato da Conor Coady nella sfida contro il Chelsea. La sua crescita, però, è stata bruscamente interrotta da un grave infortunio al ginocchio durante la preparazione estiva dell’annata successiva, che gli ha fatto saltare l’intera stagione 2022/23. Nella stagione seguente il portoghese ha provato a rilanciarsi con due prestiti, prima allo Stoke City e poi al Famalicão.

Nel 2023/24 è sceso in campo in due occasioni con i Wolves - contro l’Arsenal e contro il Burnley in Coppa di Lega - prima di essere ceduto temporaneamente al Maiorca. Ora, a 25 anni, Chiquinho torna nella sua terra, pronto a rilanciarsi con l’Alverca. Il club inglese ha salutato il giocatore con affetto, augurandogli "il meglio per il futuro".