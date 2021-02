Xavi Simons debutta col PSG: "Momento speciale, ero molto emozionato. Continuo a lavorare"

Il Paris Saint-Germain ha battuto ieri il Caen nella sfida dei trentaduesimi della Coppa di Francia grazie a una rete di Moise Kean. I riflettori, oggi, sono tutti puntati sull'infortunio di Neymar ma anche sull'esordio della giovane promessa Xavi Simons, che ha commentato ai canali del club: “È un momento molto speciale per me, spero che di poter giocare altre partite in futuro, continuerò a lavorare per questo. La prima volta è sempre un momento speciale, c'era emozione, ma è il calcio. Penso a giocare, il resto verrà da sé".