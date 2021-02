Young Boys-Bayer, Bosz: "Dobbiamo sfruttare gli spazi che ci verranno concessi"

Il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Young Boys: "Lo Young Boys sono al vertice in Svizzera da anni e in questa stagione hanno un grande vantaggio sul secondo posto. Questo la dice lunga sulla squadra. Hanno un gioco propositivo ma noi vogliamo cercare di sfruttare gli spazi che ci verranno offerti. Hradecky non potrà giocare domani. Può anche darsi che domenica dovremo fare a meno di lui. Dobbiamo aspettare e vedere di giorno in giorno".