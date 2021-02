Zaha non si inginocchierà più: "È degradante. Sono orgoglioso di essere nero, resto in piedi"

vedi letture

Wilfried Zaha non si inginocchierà più prima delle partite. L'attaccante del Crystal Palace ha spiegato perché non rispetterà più il segno di adesione al movimento Black Lives Matter, diventato un'abitudine in Premier League dall'uccisione di George Floyd: "Penso che sia degradante. I miei genitori mi hanno cresciuto nella convinzione di dover essere orgoglioso dell'essere nero, a prescindere da tutto. penso che dovremmo rimanere in piedi. Penso che stia perdendo di significato, che stia diventando qualcosa che facciamo solo ora. Non basta, e non lo farò più". A inizio stagione, Zaha aveva già preso le distanze dal movimento BLM, togliendo anche il logo dalla propria maglia, per fare spazio alla scritta "No Room for Racism". Non c'è spazio per il razzismo.