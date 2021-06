Zahavi chiede stipendio doppio per Coman. Il Bayern non cede: il francese è sul mercato

Pini Zahavi continua a "disturbare" i piani del Bayern Monaco, Dopo aver "costretto" il club tedesco a offrire uno stipendio annuo di 20 milioni di euro a Manuel Neuer, ha cercato di fare lo stesso con David Alaba ma la dirigenza non ha ceduto, liberando il difensore austriaco (che ha firmato per il Real Madrid). Adesso, potrebbero aprirsi scenari inattesi anche per Kingsley Coman: l'ex juventino ha il contratto in scadenza nel 2023 e secondo la Bild avrebbe chiesto, tramite il suo agente, un ingaggio raddoppiato rispetto a quello percepito attualmente (8,5 milioni di euro). In Baviera però non sono intenzionati a cedere a queste richieste e così il francese è praticamente stato messo sul mercato: Coman potrebbe essere ceduto anche subito se dovesse arrivare una buona offerta. Chelsea e Manchester United sono alla finestra.