Zidane: "Benzema sta facendo cose straordinarie. Non sono sorpreso dal suo rendimento"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, commenta il pareggi contro il Chelsea in conferenza stampa. 1-1 il finale, con Benzema che risponde a Pulisic. Mercoledì il ritorno a Stamford Bridge: "Karim sta facendo cose straordinarie e sono felice per lui. Non sono sorpreso dal suo rendimento. Ma sono felice di tutti i miei giocatori, sono tutti importanti allo stesso modo. Anche oggi hanno dimostrato di credere in quello che facciamo, facendo uno sforzo enorme per l'ennesima volta. In alcuni momenti abbiamo sofferto, ma è normale contro una grande rivale in una semifinale di Champions League. Sono felice per i miei giocatori perché la qualificazione è ancora aperta. Sappiamo che ora dovremo andare a Londra per cercare di vincere la prossima partita".