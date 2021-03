Zidane non forza, Ramos e Hazard si allenano a parte. L'obiettivo è l'Atalanta

Il Real Madrid è tornato al lavoro dopo il pareggio ottenuto nel derby contro l'Atletico e Zidane non ha avuto a disposizione né capitan Sergio Ramos, né Eden Hazard. Entrambi si sono allenati da soli sul campo e puntano al ritorno nella sfida degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Il centrale e l'esterno, come riporta Marca, hanno svolto una sessione di lavoro specifica. Se dovessero riuscire a rientrare in gruppo nella seduta di domani, potrebbero essere convocati per la partita contro l'Elche, anche se con poche chance di giocare.