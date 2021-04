Zubizarreta sul Barça: "Messi ha già deciso cosa fare. La finale con l'Athletic non sarà decisiva"

L’ex direttore sportivo del Barcellona Andoni Zubizarreta intervistato da Cataluny Radio ha parlato del futuro di Leo Messi e della finale di Copa del Rey fra i catalani e l’Athletic, club in cui ha militato da giocatore: “Messi si è guadagnato il diritto di riflettere e decidere del proprio futuro, il presidente ha già detto che farà di tutto per tenerlo ancora la Barcellona, ma sarà lui a dover decidere. Se deciderà di restare sarà meraviglioso, mentre se decidesse di lasciare il Barcellona dovrebbe andare avanti lo stesso anche se qualcuno proporrà di ritirare la sua maglia. Secondo me Messi ha già preso una decisione e la finale di Copa del Rey non sarà decisiva perché sa benissimo che nel calcio si può vincere o perdere, ma l’importante è stare bene nell’ambiente in cui si è. - continua Zubizarreta parlando poi della finale di coppa – In questo tipo di sfida io vinco e perdo sempre. Il mio cuore al 60% è per l’Athletic e so cosa significherebbe per i tifosi vincere questo trofeo e conquistare un posto in Europa, ma il 40% batte per il Barcellona e per il mio amico Koeman”.