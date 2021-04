Arezzo femminile, la FATA' Smalti smentisce di aver imposto l'addio al calcio a Paganini e Teci

Nei giorni scorsi in casa Arezzo femminile era scoppiato il caso relativo alle calciatrici Carolina Paganini e Laura Teci che avevano dovuto lasciare il club e l'attività calcistica per non perdere il lavoro. Nella giornata di oggi un comunicato stampa dell'azienda FATA' Smalti, presso cui le due calciatrici lavorano, ha voluto fare chiarezza sulla situazione spiegando di non aver mai costretto le due a lasciare l'attività sportiva. Di seguito il comunicato:

“Con riferimento al comunicato di ACF Arezzo e all'articolo da Voi pubblicato in data 01.04.2021, riguardante le nostre dipendenti Carolina Paganini e Laura Teci, smentiamo categoricamente di aver mai imposto, o anche soltanto indotto le medesime a non proseguire la propria attività sportiva, precisando di esserci limitati a condividere la loro libera scelta. Ci tuteleremo nelle opportune sedi ove dovessimo ritenere che le parole usate da ACF Arezzo sulla tematica della discriminazione di genere siano state riferite a qualche nostro asserito comportamento”