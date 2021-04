Buon sangue non mente. Trinity Rodman in gol all'esordio in NWSL. Ed è subito record

Buon sangue non mente, anche se lo sport è diverso. Nella prima giornata di NWSL, il massimo campionato statunitense di calcio femminile, ha infatti brillato la stella di Trinity Rodman, figlia della leggenda NBA Dennis dominatore della NBA coi Chicago Bulls a metà anni novanta. All'esordio col Washington Spirit, che l'hanno scelta al College Draft di qualche mese fa, la classe 2002 ha dimostrato di essere già matura e di avere doti molto interessanti segnando al debutto fra le grandi.

Entrata al 55° della sfida contro il North Carolina Courage, Rodman ci ha messo appena cinque minuti per trovare la via della rete sfruttando un assist perfetto dalle retrovie di Jacobs inserendosi fra le maglie della difesa avversaria, controllando con la coscia il pallone prima di presentarsi di fronte al portiere avversario battendola con la freddezza di una veterana. Un gol che fa la storia perché Rodman è diventata la calciatrice statunitense più giovane a segnare in una gara ufficiale della NWSL.

Meglio di lei ha fatto solo l'australiana Ellie Carpenter, ora al Lione, che con la maglia del Portland Thorns segnò poco prima del compimento dei 18 anni (22 giorni prima) proprio contro Washington Spirits nel 2018.

💥 @trinity_rodman is here, and she is not. messing. around. pic.twitter.com/OY6i28k3ct

— National Women's Soccer League (@NWSL) April 10, 2021