Chelsea nella storia: in finale di Champions League sia con gli uomini sia con le donne

vedi letture

Fra domenica scorsa e ieri sera il Chelsea ha scritto una pagina di storia calcistica. Il club londinese è infatti il primo a portare due squadre in finale di Champions League nella stessa stagione: quella maschile che se la vedrà coi connazionali del Manchester City il 29 maggio e quella femminile che invece sfiderà il Barcellona il 16 maggio. A inizio stagione nessuna delle due squadre era data per favorita per la finale, anche se a livello femminile il Chelsea negli ultimi anni non sono mancati investimenti importanti – basti pensare all'arrivo di due stelle mondiali come Sam Kerr e Pernille Harder -, ma i pronostici sono fatti per essere ribaltati e sia la squadra di Tuchel sia quella di Hayes hanno conquistato con merito l'atto finale della massima competizione europea con i Blues che ora potrebbero festeggiare in meno di due settimane – avversarie permettendo – due volte il titolo di Campione d'Europa. E se per la squadra maschile si tratterebbe del secondo dopo quello del 2011-12, per quella femminile si tratterebbe di una prima assoluta che riporterebbe l'Inghilterra in vetta al Vecchio Continente a distanza di ben 14 anni dal successo delle cugine dell'Arsenal.