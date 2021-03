Gama: "La crescita del calcio femminile è iniziata nel 2015. E la pandemia non l'ha fermata"

"La pandemia è caduta in un momento in cui stavamo trovando slancio come movimento, ma non ha bloccato la nostra crescita che è iniziata nel 2015 quando sono arrivate due norme importanti che hanno permesso l’ingresso dei club maschili nel calcio femminile e il tesseramento delle bambine nei settori giovanili". Così il capitano dell'Italia femminile Sara Gama ha parlato a La7 della crescita del calcio femminile in Italia: "I Mondiali sono stati una conseguenza di questi passi avanti e poi c’è stata la convergenza della mancata qualificazione degli uomini che ha portato maggiore attenzione su di noi. Sapevamo che era un’occasione unica e l’abbiamo sfruttata. Abbiamo fatto entusiasmare il pubblico con la vittoria rocambolesca contro l’Australia e poi con un cammino entusiasmante. Il calcio femminile in Italia sta crescendo e noi continuiamo a lavorare per questo".