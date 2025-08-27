Florenzi si ritira dal calcio, Milan e Roma lo celebrano: "Ti auguriamo il meglio. Grazie Spizzi"

Nel giorno in cui Alessandro Florenzi ha annunciato l'addio al calcio giocato, la Roma e il Milan hanno voluto pubblicare un post sui propri profili social per omaggiare l'ex giocatore italiano. I giallorossi hanno condiviso una foto con tante immagini del classe '91, commentandola così: "279 volte insieme. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, Ale".

Diverso il contenuto dei rossoneri, che hanno preferito un video con le azioni salienti con la maglia del Diavolo dell'ex difensore, con in sottofondo l'intervista rilasciata dall'italiano al suo arrivo: "Grazie per questo viaggio insieme. Grazie Spizzi".

In carriera ha vestito le maglie di Roma, Milan, Crotone, PSG e Valencia. Inoltre è sceso in campo 49 volte con l'Italia, segnando 2 gol. A queste ci sono da aggiungere le 18 presenze con l'Under 21, con 5 gol all'attivo, e i 4 incontri con l'Under 20. Nel suo palmares annovera un campionato Primavera, una Serie A, una Coppa Francese, una Supercoppa Francese e un Europeo.