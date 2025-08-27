Juventus e PSG più vicini per Kolo Muani: bianconeri al passo decisivo. Il punto

La Juventus si sta avvicinando a Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo un lungo inseguimento durato praticamente tutta l'estate, i bianconeri sono ora chiamati a fare il passo decisivo per chiudere la trattativa. Quando mancano 5 giorni alla fine del mercato, la Vecchia Signora non può più temporeggiare e deve necessariamente rompere gli indugi con il PSG se vuole assicurarsi il centravanti francese.

Le parti sono più vicine e ragionano di definire l'operazione intorno ai 60 milioni di euro totali, con la formula che, almeno di colpi di scena, sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. L'attaccante ha più volte ripetuto che la sua volontà è quella di tornare a Torino, dove si è trovato bene da gennaio in poi e ha convinto tutti a suon di gol. Il classe '98 farebbe coppia con Jonathan David, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Lille.

Da capire anche l'evoluzione della situazione di Dusan Vlahovic, messo alla porta dalla società. Il serbo percepisce 12 milioni di euro all'anno e vuole restare fino al termine del contratto. A differenza di quanto fatto da altri questa estate, Lookman e Douglas Luiz su tutti, si è sempre allenato e sta rispondendo sul campo alle critiche dei tifosi, segnando e sudando a ogni minuto che gli viene concesso.