Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"

Autrice del gol del pareggio nella sfida tra Inter Women e Fiorentina, terminata 2-2, Irene Santi ha commentato con soddisfazione la prestazione delle nerazzurre ai microfoni di Rai Sport.

“Sì, penso che il pareggio sia il risultato più giusto - ha spiegato la centrocampista -. Abbiamo sofferto molto durante la partita, ma siamo riuscite a portare a casa un punto davvero importante. Negli ultimi minuti abbiamo anche avuto l’occasione per vincerla, ma va bene così: ci prendiamo questo buon risultato”.

Santi ha poi analizzato gli aspetti da migliorare: “Potevamo gestire meglio il possesso palla e i momenti della partita, ma davanti avevamo una squadra in grande forma, molto aggressiva, che ci ha messo in difficoltà. Alla fine, però, è un pareggio che vale tanto per come è arrivato”.

La numero 5 nerazzurra ha sottolineato la forza del gruppo nel reagire: “Conta tantissimo la reazione. Era una gara complicata, ma con la voglia e con il cuore siamo riuscite a rimontare e a rischiare persino di vincerla. Questo spirito ci dà fiducia e ci spinge a continuare con entusiasmo”.

Infine, uno sguardo ai prossimi impegni: “Abbiamo buone sensazioni, vogliamo proseguire il nostro percorso. Ora testa all’Europa Cup: andremo in Albania per la gara di ritorno e poi penseremo subito al Parma. Continuiamo a crescere, passo dopo passo”.