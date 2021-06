Inter, è iniziata l'era Guarino. L'obiettivo deve essere competere con le migliori in breve tempo

L’Inter Women sembra aver deciso di mollare gli ormeggi e dopo aver perso la scommessa Attilio Sorbi, arrivato dopo l’ottimo Mondiale da vice di Milena Bertolini e incapace di sollevare la squadra oltre la metà bassa della classifica (un settimo e un ottavo posto), ha deciso di puntare sul sicuro. La società nerazzurra ha infatti annunciato l’arrivo di Rita Guarino sulla panchina nella prossima stagione. Si tratta della migliore allenatrice italiana, reduce da un quadriennio trionfale alla guida della Juventus chiuso con uno Scudetto che entrerà nella storia del calcio per le 22 vittorie in altrettante gare di campionato.

Certo non basterà solo l’arrivo di Guarino sulla panchina a colmare il divario, ancora ampio, con le altre big. Perché se la Juve è partita prima, il Milan ha iniziato alla pari delle cugine e in questo biennio ha fatto nettamente meglio arrivando in questa stagione a conquistare la qualificazione alla prossima Women’s Champions League e una finale di Coppa Italia. Ma anche Fiorentina, Roma e Sassuolo hanno ottenuto risultati nettamente migliori di quelli dell’Inter.

Con Guarino l’asticella dovrà assolutamente alzarsi e già sul mercato la squadra nerazzurra dovrà piazzare alcuni colpi importanti trattenendo da un lato le stelle già presenti – su tutte Caroline Moller Hansen finita nel mirino del Real Madrid – e dall’altro acquistando giocatrici di valore, funzionali alla nuova allenatrice per battagliare con le migliori ed evitare stagioni anonime come le ultime vissute. Si apre una nuova era con l'allenatrice più vincente degli ultimi anni e nuovi passi falsi non sono contemplati.