Italdonne a tinte giallorosse: Soffia e Linari firmano la vittoria in casa dell'Austria

Un'Italia a tinte giallorosse quella in scena in casa dell'Austria questo pomeriggio nell'ultima amichevole stagionale. La squadra di Bertolini, con moltissime novità di formazione, si impone per 3-2 grazie alle reti di Soffia e Linari, entrambe in forza alla Roma.

Italia subito in vantaggio grazie a una combinazione delle due esterne: Serturini riceve a sinistra e crossa sul secondo palo dove c'è Glionna, l'attaccante però vede accorrere Soffia e lascia alla romanista il compito di calciare in porta: tiro al volo sotto la traversa e Italia in vantaggio con il portiere austriaco non esente da colpe. La risposta delle padrone di casa arriva poco dopo il decimo con un cross basso dalla destra che la difesa azzurra non riesce ad allontanare, il pallone finisce sui piedi di Billa brava a controllare spalle alla porta e trovare lo spazio e il tempo per girarsi battendo Schroffenegger da pochi passi. Alla mezzora altra occasione per le padrone di casa con ancora Billa che si presenta al tiro approfittando di una difesa non perfetta, ma trovando questa volta la respinta di piedi del portiere azzurro.

A inizio ripresa ancora Austria pericolosa con Puntigam che impegna Schroffenegger dalla distanza, il portiere azzurro vola quasi sotto l'incrocio a mette in angolo: dal corner altra mischia in area con Billa che trova nuovamente Schroffy sulla sua strada a negarle la doppietta. Nel momento migliore dell'Austria arriva il raddoppio azzurro: punizione battuta velocemente da Giuliano per Soffia che da posizione molto defilata trova un tiro-cross che inganna il portiere avversario mandando il pallone in fondo al sacco. L'Austria reagisce e sfiore in diverse occasioni il nuovo pareggio che arriva al 67° grazie a un colpo di testa su azione d'angolo della centrale difensiva Wenninger. L'Italia sbanda, ma non crolla e anzi riesce a reagire trovando a quindici minuti dalla fine un calcio di rigore con la neo entrata Bonfantini: dal dischetto va Linari che spiazza il portiere austriaco e riporta avanti le azzurre. L'Austria non riesce più a rimontare e l'Italia chiude così con un'altra vittoria il mini ciclo di amichevoli prima della sosta estiva.

Austria-Italia 2-3 (11° Billa, 67° Wenninger; 3°, 53° Soffia, 76° rig. Linari)