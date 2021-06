Italdonne, Bertolini: "In campo tante giovani, ma anche talento e qualità. Sono soddisfatta"

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato così della vittoria per 3-2 in casa dell'Austria nell'amichevole di questo pomeriggio: “La partita è stata come mi aspettavo, impegnativa, molto fisica e aggressiva. Noi abbiamo iniziato timorose come era prevedibile, perché in campo c’erano molte giovani, ma anche tanto talento e qualità. Sono felice e soddisfatta perché le ragazze sono state brave, non si sono mai abbattute, quando hanno preso gol hanno reagito. Insomma è stato un ottimo test con tante indicazioni positive”.