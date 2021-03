Italia femminile, Bertolini: "Per una ragazza il calcio è una palestra di vita, ti fortifica"

Si è svolto oggi al Teatro Regio l’incontro “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti”, al quale hanno partecipato anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e tre campioni azzurri: Milena Bertolini, Gianluca Pagliuca e Gianfranco Zola. Queste le parole del ct della Nazionale femminile: “Il calcio è uno sport bellissimo, per me il più bello. Per una ragazza è una palestra di vita, ti fortifica e ti fa affrontare le difficoltà della vita e della società. Vengo da una regione in cui l’emancipazione delle donne è cominciata tanto tempo fa e io ne ho beneficiato. Non è un caso che io abbia fatto questo sport con assoluta normalità, sempre più bambine giocano a calcio con i maschi fin da giovanissime e questo potrebbe essere un apporto culturale fondamentale anche nella crescita dell’uomo. Lo sport potrebbe dare un contributo fondamentale nell’educazione delle future generazioni”.