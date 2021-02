Italia U19 femminile, dopo quasi un anno riprende il cammino verso le qualificazioni europee

A quasi un anno di distanza dall’ultima partita – 9 marzo 2020 terza gara del Torneo La Manga contro la Svizzera - la Nazionale Femminile Under 19 riprende l’attività in vista della prima fase di qualificazione del Campionato Europeo in programma ad aprile in Serbia. La preparazione delle Azzurrine inizia con un raduno di una settimana presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in Vione del Vannini, a partire dalla sera di domenica 14 febbraio per terminare domenica 21.

Il tecnico Enrico Sbardella, che per l’occasione ha convocato 25 Azzurrine, avrà a disposizione una squadra tutta nuova: “Sarà come ripartire da zero – ha spiegato il tecnico azzurro – una sorta di primo giorno di scuola per le ragazze, molte delle quali provengono dall’Under 17 femminile, ma anche per noi allenatori che ci troveremo ad affrontare una situazione completamente nuova. Siamo tutti molto emozionati, c’è molta aspettativa, soprattutto una grande voglia di ricominciare e di condividere questi importanti momenti in attesa di tornare finalmente a giocare”.

Il primo appuntamento di questa stagione per l’Under 19 femminile è dunque con le qualificazioni europee che si giocheranno ad aprile in Serbia, dove le Azzurrine scenderanno in campo il 7, il 10 e il 13 contro Andorra, Ucraina e le padrone di casa.

Elenco delle convocate

Portieri: Verena Beka (Milan), Francesca De Bona (Sassuolo), Astrid Gilardi (Internazionale Milano);

Difensori: Elena Battistini (AS Roma), Sara Caiazzo (Juventus), Ilaria Capitanelli (Asd Pink Sport Time), Heden Corrado (AS Roma), Michela Giordano (Juventus), Angela Passeri (Internazionale Milano), Bianca Vergani (Internazionale Milano), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampisti: Veronica Battelani (Sassuolo), Anna Catelli (Internazionale Milano), Maria Letizia Musolino (San Marino Academy), Lucia Pastrenge (Internazionale Milano), Matilde Pavan (Internazionale Milano), Emma Severini (AS Roma), Ludovica Silvioni (Pink Sport Time);

Attaccanti: Federica Anghileri (Florentia San Gimignano), Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Juventus), Elisa Carravetta (Pink Sport Time), Alice Corelli (AS Roma), Giorgia Miotto (Empoli Ladies).