Juventus Women, cambio in panchina: il favorito è l'ex Arsenal Joe Montemurro

vedi letture

La Juventus femminile, campione d'Italia con l'incredibile score di 21 vittorie in 21 partite, potrebbero cambiare allenatore in vista della prossima stagione per cercare il salto di qualità in Europa. Come riporta The Australian il favorito per la panchina, che dovrebbe essere annunciato nel giro di pochi giorni, è l'ex allenatore dell'Arsenal femminile Joe Montemurro.