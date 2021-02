Juventus Women, Giuliani svela: "Non risposi alla prima chiamata di Braghin"

vedi letture

Nel corso di un’intervista sul canale Twitch della società Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, ha svelato un retroscena del suo arrivo in bianconero: “Alla prima chiamata della Juventus non risposi. Ero a Coverciano per il ritiro di preparazione agli Europei, avevo il giorno libero e non sentì la chiamata di Braghin perché avevo la vibrazione. All’epoca venivo dalla Germania e avevo una sim tedesca, così il mio ragazzo richiama il numero e sbianca quando capisce di parlare con Braghin. Quando me l’ha passato io ho solo detto che ci saremmo sentiti qualche giorno dopo perché dovevo realizzare l’accaduto. - continua Giuliani – Buffon? Avrei poco da chiedergli perché lui ha sempre parlato sul campo, ma sicuramente avrei qualcosa da imparare facendo due chiacchiere con lui”.